طقس الأيام القادمة .. الأرصاد تحذر من حر شديد ورياح مثيرة للأتربة

طقس الأيام القادمة .. كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء حتى نهاية شهر يونيو 2025، على أغلب أنحاء البلاد.

طقس الأيام القادمة

بيان هيئة الأرصاد أفاد بارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (3: 2) درجة، وأوضح أن سبب اختلاف بين درجة الحرارة المقاسة «المعلنة» وبين الحرارة المحسوسة فعليًّا، يرجع إلى أن درجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن في الظل، على ارتفاع مترين عن سطح الأرض.

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درجة الحرارة المحسوسة

وأوضح البيان أن درجة الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان ستتوقف على عدة عوامل، منها وقت تعرضه إلى أشعة الشمس ومدتها، وأيضًا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء.

تعمل الرطوبة المرتفعة على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة، ويجب أن ننتبه إلى أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًا خلال هذه المدة «فصل الصيف»، نظرًا إلى زيادة نسبة الرطوبة، الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمي وتأثيره على البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة في الأيام القادمة

توقعت الأرصاد أن تسود الشبورة المائية في فترات الصباح من 8: 4 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوبي سيناء وشمالي الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الجمعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

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درجات الحرارة يوم السبت

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الأحد

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة، والمحسوسة 42 درجة مئوية.