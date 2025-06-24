أفشة: الطقس أثر سلبًا على أداء الأهلي في مونديال الأندية ووداع البطولة كان مؤلمًا

تحدث محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب النادي الأهلي، عن الصعوبات التي واجهها الفريق خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن ارتفاع درجات الحرارة كان له تأثير واضح على مستوى الأداء داخل الملعب، سواء بالنسبة للأهلي أو لبقية الفرق المشاركة.

وقال أفشة في تصريحات لقناة "أون سبورت" عقب مباراة بورتو البرتغالي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4: "درجة الحرارة فرقت مع جميع الفرق، ولكن من الوارد أن تكون أثرت علينا بشكل أكبر لأننا لا نعتاد على مثل هذه الأجواء الحارة والرطبة".

وأضاف لاعب وسط الأهلي: "كنا نأمل في التأهل وتقديم صورة أفضل، لكن الظروف لم تخدمنا، ورغم القتال في كل مباراة، لم نتمكن من خطف بطاقة العبور".

وكان الأهلي قد ودّع البطولة بعد احتلاله المركز الأخير في مجموعته، مكتفيًا بنقطتين من تعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، ليفشل في تحقيق أي فوز في الدور الأول، في نتيجة لم تكن متوقعة لجماهير الفريق التي كانت تأمل في ظهور مشرف للمارد الأحمر على الساحة العالمية.

واختتم أفشة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استخلاص الدروس من المشاركة الحالية: "الخروج مؤلم، لكن أمامنا موسم طويل وتحديات عديدة، وعلينا أن نتعلم مما حدث ونعود أقوى، لأن جماهير الأهلي تنتظر دائمًا الأفضل منّا".