شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين مؤسسة «يسر مصر للتنمية المستدامة» ومديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي بالمحافظة، لتنفيذ مبادرة «يسر» لدعم وتمكين الطلاب من ذوي الهمم بالمدارس، عبر إتاحة حزمة متكاملة من الخدمات التعليمية والطبية والتأهيلية. جاء ذلك بحضور نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب و رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ عبد الرحمن محمد مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكدت المحافظ ، أن البروتوكول يستهدف تقديم أوجه الدعم العيني والطبي والتأهيلي للطلاب المستفيدين، من خلال توفير 100 كرسي متحرك للحالات المستحقة وعدد من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والمساعدة، والوسائل والمستلزمات التعليمية الملائمة لطبيعة كل حالة، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية مجانية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية والمهنية، والمساهمة في تكاليف الفحوصات والعلاجات والعمليات الجراحية وفقًا للأولويات والإمكانات المتاحة، مثمنةً جهود التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وما يجسده من تكامل الجهود والإمكانات وتوجيهها وفقًا للاحتياجات الفعلية للمستفيدين.