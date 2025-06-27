خسر 360 جنيها.. انخفاض مفاجئ في أسعار الجنيه الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 انخفاضًا جديدًا في مختلف الأعيرة، مقارنة بمستوياتها في جلسة أمس، بالتزامن مع تراجع سعر الأونصة عالميًا إلى 3285.57 دولار.

وجاءت أسعار الذهب الجديدة بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5309 جنيهات للبيع – 5286 جنيها للشراء مقابل 5360 جنيها للبيع – 5337 جنيها للشراء أمس.

سعر جرام الذهب عيار 22: 4866 جنيها للبيع – 4845 جنيها للشراء، مقابل 4913 جنيها – 4892 جنيها أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21: 4645 جنيها للبيع – 4625 جنيها للشراء مقابل 4690 جنيها – 4670 جنيها أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18: 3981 جنيها للبيع – 3964 جنيها للشراء مقابل 4020 جنيها – 4003 جنيهات أمس.

سعر جرام الذهب عيار 14: 3097 جنيها للبيع – 3083 جنيها للشراء مقابل 3127 جنيها – 3113 جنيها أمس.

سعر جرام الذهب عيار 12: 2654 جنيها للبيع – 2643 جنيها للشراء مقابل 2680 جنيها – 2669 جنيها أمس.

سعر الأونصة في السوق المحلي: 165115 جنيها للبيع – 164404 جنيهات للشراء مقابل 166715 جنيها – 166004 جنيهات أمس.

سعر الجنيه الذهب: 37160 جنيها للبيع – 37000 جنيه للشراء مقابل 37520 جنيها – 37360 جنيها أمس.

سعر أونصة الذهب عالميًا: 3285.57 دولار مقابل 3328.08 دولار أمس.

وسجل التراجع الأبرز في عيار 21، الذي انخفض 45 جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بسعر أمس، بينما فقد عيار 24 نحو 51 جنيهًا. كما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 360 جنيهًا، وهو ما يعكس انخفاضًا عامًا في سوق الذهب المحلي مدفوعًا بتراجع السعر العالمي للأونصة.