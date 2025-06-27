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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 في مصر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب بمصر في تعاملات اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، استقرارًا ملحوظًا بمحلات الصاغة دون احتساب المصنعية، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لحركة المعدن الأصفر في السوق المحلي والعالمي. 

ويحرص الكثيرون على متابعة التغيرات اليومية في الأسعار خاصة مع الاضطرابات الاقتصادية العالمية وارتباط الذهب الوثيق بالتضخم وسعر الدولار.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية وفقًا لآخر تحديث:

  • سعر جرام الذهب عيار 24: بيع 5360 جنيها – شراء 5337 جنيها.
  • سعر جرام الذهب عيار 22: بيع 4913 جنيها – شراء 4892 جنيها.
  • سعر جرام الذهب عيار 21: بيع 4690 جنيها – شراء 4670 جنيها.
  • سعر جرام الذهب عيار 18: بيع 4020 جنيها – شراء 4003 جنيهات.
  • سعر جرام الذهب عيار 14: بيع 3127 جنيها – شراء 3113 جنيها.
  • سعر جرام الذهب عيار 12: بيع 2680 جنيها – شراء 2669 جنيها.
  • سعر أونصة الذهب (بالجنيه): بيع 166715 جنيها – شراء 166004 جنيهات.
  • سعر الجنيه الذهب: بيع 37520 جنيها – شراء 37360 جنيها.
  • سعر أونصة الذهب بالدولار عالميًا: 3328.08 دولار

تفصيل أسعار الذهب اليوم في فقرات:

سجل جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً والأكثر تداولًا في المشغولات ذات القيمة الاستثمارية المرتفعة، سعر 5360 جنيها للبيع و5337 جنيها للشراء.

أما عيار 22 والذي يُعد خيارًا شائعًا في بعض المحافظات، فقد بلغ سعره 4913 جنيها للبيع و4892 جنيها للشراء.

وسجل عيار 21، وهو الأكثر رواجًا في السوق المصري، سعر 4690 جنيها للبيع مقابل 4670 جنيها للشراء.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، المناسب للهدايا والمشغولات الخفيفة، 4020 جنيها للبيع و4003 جنيهات للشراء.

وجاء عيار 14 بسعر 3127 جنيها للبيع و3113 جنيها للشراء، في حين سجل عيار 12 سعر 2680 جنيها للبيع و2669 جنيها للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب إلى 166715 جنيها للبيع و166004 جنيه للشراء داخل السوق المصري، فيما بلغ سعر الأوقية عالميًا بالدولار نحو 3328.08 دولار.

أما الجنيه الذهب، الذي يعادل 8 جرامات من عيار 21، فقد سجل 37520 جنيها للبيع و37360 جنيها للشراء.

تبقى أسعار الذهب في مصر مرتبطة بعدة عوامل، أبرزها السعر العالمي للأونصة، وسعر صرف الدولار، إلى جانب العرض والطلب المحلي، ما يجعل مراقبتها ضرورة للراغبين في الشراء أو البيع سواء بغرض الاستثمار أو الادخار.

أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 18

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