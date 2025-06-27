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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تخالف التوقعات بقوة اليوم الجمعة

عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تخالف التوقعات بقوة اليوم الجمعة
عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تخالف التوقعات بقوة اليوم الجمعة
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، ليواصل المعدن الأصفر رحلة التذبذب التي يشهدها منذ أيام.

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 21 بنحو 15 جنيهًا مقارنة بأسعار الأمس، بينما صعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 120 جنيهًا دفعة واحدة، وسط ترقب حذر من المتعاملين في السوق.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو 2025

سجلت أسعار الذهب في السوق ارتفاعات طفيفة في معظم الأعيرة، وجاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 بلغ 5371.5 جنيهًا للبيع، و5342.75 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 22 سجل 4923.75 جنيهًا للبيع، و4897.5 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ارتفع إلى 4700 جنيه للبيع، و4675 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18 بلغ 4028.5 جنيهًا للبيع، و4007.25 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 14 وصل إلى 3133.25 جنيهًا للبيع، و3116.75 جنيهًا للشراء

صعود سعر الجنيه الذهب في مصر

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل 37600 جنيه للبيع، و37400 جنيه للشراء، محققًا مكاسب قدرها 120 جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بسعره خلال تعاملات الأمس، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.

الأوقية العالمية تعاود الارتفاع الطفيف

سجلت الأوقية عالميًا صعودًا طفيفًا لتبلغ 3330.58 دولارًا للبيع، و3330.29 دولارًا للشراء، بزيادة هامشية قدرها 0.75 دولار، ما يعكس استمرار حالة الترقب والتأثيرات المباشرة للمتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية.

أسباب ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر

جاء صعود سعر الذهب اليوم في مصر مدعومًا بتحركات طفيفة في السعر العالمي للمعدن الأصفر، إلى جانب حالة الترقب في السوق مع عودة الطلب الجزئي على الذهب خاصة مع تسجيل الأسعار لمستويات أقل خلال الأيام الماضية، مما شجع البعض على الشراء.

توقعات أسعار الذهب في مصر خلال الأيام المقبلة

يتوقع الكثير استمرار التذبذب في سعر الذهب اليوم في مصر خلال الأيام القادمة، بالتزامن مع ترقب الأسواق للبيانات الاقتصادية الأمريكية، وحالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة العالمية.

ويرجح البعض أن تشهد الأسعار تحركات مفاجئة بين الارتفاع والانخفاض، مع ارتباط السوق بالتغيرات العالمية في سعر الأوقية والدولار.

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