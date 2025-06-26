سعر الذهب مساء اليوم الخميس 26-6-2025

صعد سعر الذهب في مصر بمقدار 20 جنيها جديدة في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 26- 6-2025 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4670 جنيها للبيع و4595 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 4002 جنيه للبيع و4024 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5337 جنيها للبيع و5365 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 14 نحو 3113 جنيها للبيع و3130 جنيها للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3321 جنيها للبيع و3322 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.36 ألف جنيه للبيع و37.56 ألف جنيه للشراء.

ارتفاع الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي بدعم من الضعف الكبير للدولار الأمريكي وتزايد حالة عدم اليقين بعد تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس استبدال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في سبتمبر أو أكتوبر.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 3347 دولارا للأونصة وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 3334 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3346 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

ارتفع الذهب بشكل معتدل لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد أن شهد انخفاضا إلى أدنى مستوياته في أسبوعين في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، الأمر الذي قلل الطلب على الذهب كملاذ آمن.

انخفض الدولار الأمريكي اليوم مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى أدنى مستوياته منذ فبراير من عام 2022، وقد عمل هذا على ارتفاع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

صرح جيروم بأول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اليوم الثاني من شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء بأنه على الرغم من أن رسوم ترامب الجمركية قد تسبب ارتفاعًا لمرة واحدة في الأسعار، إلا أن خطر استمرار التضخم كبير بما يكفي ليبقي الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

يوم أمس الأربعاء وصف الرئيس ترامب رئيس الفيدرالي باول بأنه "سيئ للغاية"، وقال إنه يدرس ثلاثة أو أربعة مرشحين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد تسبب هذا في زيادة مخاوف الأسواق بشأن استقلالية البنك الفيدرالي الأمريكي في المستقبل، ما عزز الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.