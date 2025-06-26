قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي وستارمر يرحبان بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ويشددان على الحل السلمي
ذكرى احتفالات 30 يونيو.. حزب الجبهة يهدي أغنية " إيد في إيد" للشعب المصري
قرار عاجل بشأن أحمد السقا بعد بلاغ مها الصغير بضربها
ماء الورد.. سر جمال طبيعي يعزز نضارة البشرة ويقاوم ظهور التجاعيد
الحاج رمضان .. الحرس الثوري الإيراني يعلن استشهاد أحد قياداته الكبرى
توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي الرقابة النووية والطاقة الذرية المجرية
“صد الكارثة بجسده”| حكاية مهندس تحول إلى “بطل” واقعة تفجير كنيسة دمشق.. ماذا فعل؟
في بلاغها ضد السقا.. صرف الإعلامية مها الصغير من سراي النيابة بعد سماع أقوالها
وكالة الطاقة الذرية: لم نتلق أي اتصال من إيران بشأن قرارها بتعليق التعاون
الأخير.. الغندور يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور
لا مكان آمنا.. مسئول أممي: الفلسطينيون في غزة يموتون جوعا
الرئيس السيسي أصدر القرار رسميًا.. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية الخميس 26 يونيو 2025

مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 26 يونيو 2025
مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 26 يونيو 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر .. ارتفع سعر الذهب الآن في مصر الخميس 26 يونيو، ليزيد 20 جنيهًا في سعر جرام الذهب عيار 21، وفق آخر تحديث في سوق الصاغة اليوم.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24 بقيمة 5394 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

سعر الذهب عيار 21 بقيمة 4720 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 26 يونيو 2025

سعر الذهب عيار 18 بقيمة 4045 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 37760 جنيها.

سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 3342 دولارا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة إلى آخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف عيار الذهب، إذ تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن «31.1 جرام» وحدةً لوزن الحلي وسبائك الذهب.

مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 26 يونيو 2025

سعر الذهب بيع وشراء

سعر الذهب عيار 24، بلغ نحو 5394.25 جنيه للبيع، 5360 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22، سجل نحو 4944.75 جنيه للبيع، 4913.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21، وصل نحو 4720 جنيهًا للبيع، 4690 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18، بلغ نحو 4045.75 جنيه للبيع، 4020 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 3146.75 جنيه للبيع، 3126.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12، وصل نحو 2697.25 جنيه للبيع، 2680 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب، بلغ نحو 37760 جنيها للبيع، 37520 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب، سجل نحو 3342.04 دولار للبيع، 3341.75 دولار للشراء.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 الآن سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 21 الآن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر سعر الذهب بيع وشراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين بهذا القرار

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

امتحان الفيزياء

"اسمه و مدرسته ظهروا .. صورة من امتحان فيزياء الثانوية العامة بتليجرام تكشف هوية صاحبها

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تنفي

السيارة المهشمة

دخلوا بيها في الرصيف.. أطفال يقودون سيارة نائب برلماني ويتسببون في تحطيمها بفيصل |صور

امتحانات الثانوية العامة

جروبات الغش تنشر صور امتحان فيزياء الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

دورة تدريبية

الكنيسة الأسقفية تنظم دورة تدريبية بالمنيا لبناء السلام بين الأديان المختلفة

​رئيسة القومي للمرأة

​رئيسة القومي للمرأة تناقش ملف عدم المساواة والحماية الاجتماعية

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. تراجع أسعار النفط العالمية يهدئ المخاوف الجيوسياسية

بالصور

بعد قصة الأمس .. ميرنا وليد تقابل إلهام شاهين في "قرن الشيطان"

ميرنا وليد
ميرنا وليد
ميرنا وليد

ماء الورد.. سر جمال طبيعي يعزز نضارة البشرة ويقاوم ظهور التجاعيد

فوائد ماء الورد للبشرة
فوائد ماء الورد للبشرة
فوائد ماء الورد للبشرة

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تنظم رحلة لطلبة منتدى الطفل لتل بسطا وورش الفخار

الشرقية
الشرقية
الشرقية

نشرة المرأة والمنوعات : إفراط الحامل في الفيتامينات يصيبها بالسكر .. الرجيم القاسي يؤذي صحة الرجال النفسية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

فيلم الرسالة

أفلام الهجرة النبوية.. تأريخ فني وخلود إنساني لرحلة مقدسة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

مذيعة "صدى البلد" رنا عبد الرحمن

800 جنيه تراجعا.. أسعار الذهب والدولار اليوم

سد النهضة

قبل 20 يوليو.. خبير يحذر إثيوبيا من خطــ ر قادم على سد النهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد