مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية الخميس 26 يونيو 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر .. ارتفع سعر الذهب الآن في مصر الخميس 26 يونيو، ليزيد 20 جنيهًا في سعر جرام الذهب عيار 21، وفق آخر تحديث في سوق الصاغة اليوم.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24 بقيمة 5394 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

سعر الذهب عيار 21 بقيمة 4720 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

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سعر الذهب عيار 18 بقيمة 4045 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 37760 جنيها.

سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 3342 دولارا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة إلى آخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف عيار الذهب، إذ تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن «31.1 جرام» وحدةً لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بيع وشراء

سعر الذهب عيار 24، بلغ نحو 5394.25 جنيه للبيع، 5360 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22، سجل نحو 4944.75 جنيه للبيع، 4913.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21، وصل نحو 4720 جنيهًا للبيع، 4690 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18، بلغ نحو 4045.75 جنيه للبيع، 4020 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 3146.75 جنيه للبيع، 3126.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12، وصل نحو 2697.25 جنيه للبيع، 2680 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب، بلغ نحو 37760 جنيها للبيع، 37520 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب، سجل نحو 3342.04 دولار للبيع، 3341.75 دولار للشراء.