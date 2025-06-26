800 جنيه تراجعا.. أسعار الذهب والدولار اليوم

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تحرك مفاجئ لأسواق المال، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم، الخميس 26 يونيو 2025، في مصر استقرارًا نسبيًا، بعد تراجع ملحوظ خلال الأيام الماضية، حيث انخفض سعر الجنيه الذهب بقيمة 800 جنيه مقارنة بما سجله قبل يومين فقط.

هذا التغير اللافت يعيد طرح تساؤلات عديدة حول مستقبل سوق الذهب في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، ويجدد اهتمام المستثمرين الباحثين عن فرص آمنة في بيئة اقتصادية متقلبة.

وقد سجل الجنيه الذهب عيار 21، والذي يزن 8 جرامات من الذهب الخالص، نحو 36800 جنيه في محلات الصاغة، منخفضًا من 37600 جنيه سجلها يوم الثلاثاء الماضي.

وبلغت أسعار جنيه الذهب عيار 24 نحو 42040 جنيهًا، وهي القيمة الفعلية للذهب الخالص دون احتساب المصنعية أو الضرائب.

أما على مستوى الأعيرة المختلفة، فقد واصلت أسعار الذهب تداولها بالقرب من المستويات الأخيرة مع تحركات طفيفة؛ حيث بلغ سعر عيار24 نحو 5371 جنيهًا للبيع و5349 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر نحو 4700 جنيه للبيع و4680 جنيهًا للشراء.

واستقر عيار 18 عند 4029 جنيهًا للبيع و4011 جنيهًا للشراء، بينما جاء سعر عيار 14 عند 3133 جنيهًا للبيع و3120 جنيهًا للشراء.

أما عيار 12 الأقل تداولًا، فبلغ سعره 2686 جنيهًا للبيع و2674 جنيهًا للشراء.

على الصعيد العالمي، وصل سعر أونصة الذهب اليوم إلى 3333.93 دولارًا، بينما بلغ سعرها في السوق المحلية نحو 167070 جنيهًا للبيع و166359 جنيهًا للشراء.

وسجل الجنيه الذهب، رغم تراجعه، سعر 37600 جنيه للبيع و37440 جنيهًا للشراء، بعد أن كان قد بلغ 38400 جنيه في بداية الأسبوع.

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