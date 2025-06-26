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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يرتفع وسط ضعف الدولار وانتقاد ترامب لـ"باول"

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال تعاملات جلسة الخميس، السادس والعشرين من يونيو حزيران، في ظل عدم اليقين بشأن مستوى التوتر في الشرق الأوسط، ومع تراجع الدولار.

وأفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أمس الأربعاء بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكر في اختيار بديل لرئيس الفدرالي جيروم باول مبكراً، بحلول سبتمبر أيلول أو أكتوبر تشرين الأول. مما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي في المستقبل، وهو الأمر الذي عزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذاً آمناً.

كما وصف ترامب باول بأنه "بغيض" وقال إنه يدرس ثلاثة أو أربعة مرشحين لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي. بصورة طفيفة خلال تعاملات جلسة الخميس، السادس والعشرين من يونيو حزيران، في ظل عدم اليقين بشأن مستوى التوتر في الشرق الأوسط، ومع تراجع الدولار.

وأفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أمس الأربعاء بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكر في اختيار بديل لرئيس الفدرالي جيروم باول مبكراً، بحلول سبتمبر أيلول أو أكتوبر تشرين الأول. مما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي في المستقبل، وهو الأمر الذي عزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذاً آمناً.

كما وصف ترامب باول بأنه "بغيض" وقال إنه يدرس ثلاثة أو أربعة مرشحين لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.في الوقت نفسه، تراجع الدولار إلى أدنى مستوى منذ مارس آذار 2022، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. ويميل الذهب إلى الارتفاع خلال فترات عدم اليقين وفي بيئة معدل الفائدة المنخفضة.

ويبدو أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران صمد أمس الأربعاء إذ أشاد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي بالنهاية السريعة للصراع الذي استمر 12 يوماً. وقال إنه سيسعى للحصول على التزام من إيران بإنهاء طموحاتها النووية في محادثات الأسبوع المقبل.

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هذا وتترقب الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في وقت لاحق اليوم، بينما تترقب أيضاً بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي غداً الجمعة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 3347 دولاراً للأونصة. فيما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأقل من 0.1% إلى 3334.46 دولار للأونصة.

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