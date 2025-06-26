المجلس العام للبنوك الإسلامية يصدر تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين

أصدر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2025، ذلك خلال الندوة الافتراضية التي عُقدت اليوم بعنوان: "الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.. ثورة في عمليات المصارف الإسلامية وخدماتها".

وسلط تقرير العام 2025م الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير عمليات البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، من خلال تحليل رأي ووجهة نظر 105 قائدين ورؤساء تنفيذيين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من 29 بلدًا حول العالم، مما يعكس عمق الرؤى والتوجهات الإقليمية في هذا الشأن.

وأوضح الأمين العام للمجلس العام الدكتور عبد الإله بلعتيق، أن نتائج التقرير هذا العام بينت التوجهات النوعية في المجال التكنولوجي في القطاع المالي الإسلامي، لافتًا النظر إلى أن دور المجلس العام يتمثل في دعم هذا التحول من خلال تعزيز الحوار، وإجراء البحوث، وبناء القدرات المؤسسية وصياغة إستراتيجيات فعّالة ورؤى مستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما أطلق المجلس العام اليوم، "دليل التحولات الرقمية و أثرها في البنوك الإسلامية وإرشادات التكيف، الذي يقدّم رؤى عملية وإستراتيجيات فعّالة تمكّن البنوك الإسلامية من الحفاظ على مرونتها وابتكارها، مع الالتزام بأحكام الشريعة، في ظل التحولات المتسارعة في المشهد الرقمي للقطاع المالي.

وقدّم مدير مشاريع البحوث والشؤون الرقابية في المجلس، الدكتور محمد بلال، عرضًا موجزًا لأبرز نتائج التقرير، مشيرًا إلى التزايد المستمر في الأهمية الإستراتيجية لتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الصيرفة الإسلامية، رغم محدودية التبنّي حتى الآن نتيجة ارتفاع التكاليف، ونقص الكفاءات المتخصصة، والمخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني ومخاطر الائتمان.