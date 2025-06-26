سفير السويد بالقاهرة: نشارك مصر رؤيتها لمستقبل أكثر استدامة

نظّمت سفارة السويد بالقاهرة احتفالا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة تحت شعار «صُنّاع التوافق المناخي – حلول سويدية من أجل مستقبل مستدام»، بحضور سفير السويد لدى مصر، السفير داج يولين دنفيلت

وقال السفير داج يولين دنفيلت إن هذا الاحتفال يجسّد عمق الروابط بين السويد ومصر، ويؤكد الدور الحاسم للقطاع الصناعي فى مواجهة تحديات التغير المناخي.

وأضاف أن بلاده تطمح إلى نقل خبراتها المستدامة إلى السوق المصرية، وتدريب الكفاءات المحلية على التقنيات الصديقة للبيئة.

وأشاد بجهود “إلكترولكس جروب”، موضحًا أن التزامها باستخدام الطاقة المتجددة وتطوير خطوط إنتاج خالية من المخلفات يعكس الرؤية السويدية نحو صناعة مسئولة بيئيًا، مؤكدًا أن التعاون بين القطاعَين العام والخاص عنصر أساسى لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضح أن تحقيق الحياد الكربوني يتطلب تأثيرًا جماعيًا، وأن منتجات كفاءة الطاقة والأجهزة الموفّرة للمياه تسهم مباشرةً فى خفض استهلاك الموارد بالمنازل المصرية، وهو ما تعمل السفارة على دعمه عبر شراكات مماثلة.

واختتم السفير حديثه بالتأكيد على استمرار السفارة فى تعزيز التعاون مع مصر لتحقيق تنمية مستدامة، سواء من خلال دعم المشروعات الصناعية الخضراء أو بناء القدرات فى مجالات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد.

من جانبه، أوضح ميسم الحناوي، الرئيس التنفيذي لإلكترولكس جروب مصر، أن الاستدامة تُعد جوهر الاستراتيجية التشغيلية للشركة محليًا وعالميًا، لافتًا إلى مبادرات «صفر نفايات» واستخدام الطاقة الشمسية فى مصانع الشركة لتقليل البصمة الكربونية وتعزيز دور الصناعة فى التصدي لتغير المناخ.