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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التحالف الوطني: خطة شاملة للارتقاء بمعايير الرعاية وتحويل حديقة الحيوان إلى وجهة عالمية

التحالف الوطني
التحالف الوطني
ولاء عبد الكريم

أعلن التحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، عن الانتهاء من تدريب 60 متخصصًا في رعاية الحيوانات، في خطوة جديدة نحو تحويل حديقة الحيوان بالجيزة إلى وجهة عالمية متكاملة، تواكب أفضل الممارسات الدولية في مجالات الرعاية البيطرية والسلوكية.

وأوضح التحالف عن إدارة وتشغيل الحديقة – أن الفريق الجديد يضم 48 فردًا تم اختيارهم وتأهيلهم وفق أحدث المناهج التدريبية، مع الاحتفاظ بـ12 من أصحاب الخبرة المتميزة في رعاية الحيوانات. وقد شمل البرنامج التدريبي محاور متعددة، منها بروتوكولات الصحة والسلامة المهنية، ومبادئ الرفق بالحيوان، وفهم سلوكيات الأنواع المختلفة، بما يعزز من جودة الرعاية ويضمن سلامة الحيوانات.

وفي إطار التخصص الدقيق، تم تقسيم الفريق إلى خمس مجموعات رئيسية: رعاية الطيور، الزواحف، الحوافر، القرود، والحيوانات المفترسة، بهدف تقديم رعاية متخصصة لكل فئة.

وأكد عبد الفتاح فيظي مسؤل  التحالف الوطنى  أن تطوير الكوادر البشرية يمثل حجر الأساس في استراتيجية التحول المستدام للحديقة، مشددًا على أهمية الجمع بين تطوير البنية التحتية وتعزيز مهارات العاملين لضمان بيئة آمنة وصحية للحيوانات والزوار على حد سواء.

وأشار فيظي إلى أن الإدارة البيطرية تتابع الحالة الصحية للحيوانات بشكل يومي، من خلال برامج تطعيم وفحوصات وقائية منتظمة بالتعاون مع معهد الصحة الحيوانية ومركز البحوث الزراعية، كما يتم الالتزام الكامل بالمعايير العالمية في التغذية والنظافة وإدارة أعداد الحيوانات داخل كل منطقة.

وفي سياق متصل، أوضح فيظي أن بروتوكول الطوارئ الشامل الذي يجري مراجعته حاليًا سيُعتمد قريبًا، لتأمين استجابة فورية لأي حالة طارئة، مشيرًا إلى أن الشركة تطبّق حاليًا برنامجًا تدريبيًا يهدف إلى تعويد الحيوانات تدريجيًا على التفاعل مع الزوار، ما يسهم في تقليل التوتر وتحسين جودة حياة الحيوانات داخل الحديقة. كما يجري العمل على تطوير أماكن الإيواء لتكون أقرب ما يمكن إلى بيئاتها الطبيعية، بما يعزز سلوكها الفطري ويحافظ على صحتها الجسدية والنفسية.

التحالف الوطني الأورمان حديقة الحيوان الرعاية البيطرية

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