قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا
دخلوا بيها في الرصيف.. أطفال يقودون سيارة نائب برلماني ويتسببون في تحطيمها بفيصل |صور
اشتعال سوبر ماركت .. معركة بالمولوتوف والأسلحة البيضاء بين عائلتين بكرداسة
ترامب يدرس الإعلان عن بديل لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» قبل نهاية ولايته
التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة "الفيزياء والتاريخ" إلى لجان امتحانات الثانوية العامة
ارتفاع أسعار النفط العالمية وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب تطورات التهدئة بين إيران وإسرائيل
بديل بطاقة التموين.. ماذا تعرف عن الكارت الموحد وكيفية استخراجه واستخداماته؟
تستدرج الرجال لشقتها .. التحقيق مع كوافيرة تمارس الحرام بالشيخ زايد
عمرو دياب يشارك الجمهور صورًا من كواليس التعاون الجديد مع عمرو مصطفى وتامر حسين: «ابتدينا» | صور
«أبو العينين» خلال قمة الشركات متعددة الجنسيات بالصين: مصر مستقبل الاستثمار وبوابة إفريقيا
علاج التقطيع في الصلاة.. روشتة شرعية من العلماء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المملكة المتحدة تسعى لتعزيز صادرات قطاع الخدمات

صادرات
صادرات
وكالات

تسعى المملكة المتحدة إلى زيادة الاعتراف بالشهادات المهنية البريطانية في الخارج، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز صادرات قطاع الخدمات في البلاد، من خلال تسهيل عمل الموظفين ذوي المهارات العالية مع العملاء في الخارج.

قالت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر يوم الأربعاء، إنها تريد استخدام الاتفاقيات التجارية لتوسيع قبول مثل هذه الاعتمادات المهنية خارج المملكة المتحدة.

من شأن ذلك أن يفتح أسواقاً جديدة أمام الشركات البريطانية العاملة في مجالات مثل القانون والمحاسبة وغيرها من المهن الخاضعة لتنظيم صارم، من خلال إزالة عقبة رئيسية أمام موظفيها.

استراتيجية أوسع للتجارة الدولية

كانت هذه الأولوية جزءاً من استراتيجية أوسع للتجارة الدولية شملت أيضاً خطوات مثل توسيع صناعة الطاقة الخضراء، ومساعدة الشركات الصغيرة على بيع منتجاتها في الخارج بسهولة أكبر.

لكن شركات قطاع الخدمات تُعد جزءاً حيوياً من التجارة الخارجية لبريطانيا، إذ تمثل حصة كبيرة من الصادرات، وقد دفعت في السنوات الأخيرة نحو إزالة المزيد من الحواجز أمام توسعها.

خارطة طريق الاستراتيجية التجارية هي الأولى منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وتأتي في وقت تسعى فيه حكومة ستارمر إلى إبرام اتفاقيات تجارية جديدة لتحفيز قطاعات من الاقتصاد.

وقد توصلت الحكومة إلى مثل هذا الاتفاق مع الهند الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يعود بالنفع على منتجي المشروبات الكحولية في المملكة المتحدة. كما وقعت المملكة المتحدة اتفاقاً آخر مع الولايات المتحدة، لحماية بعض الشركات من الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها إدارة دونالد ترمب.

زيادة تمويل وكالة ائتمان الصادرات

تتضمن الاستراتيجية أيضاً خططاً لزيادة تمويل وكالة ائتمان الصادرات الوطنية البريطانية بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني، واتفاقيات مستقبلية للطاقة الخضراء مع دول مثل البرازيل أو الفلبين. كما تسعى الحكومة إلى توسيع السياسات لحماية صناعة الصلب في البلاد، وفقاَ لبيان رسمي منفصل.

وقال وزير الأعمال والتجارة، جوناثان رينولدز، في بيان: "سنعقد صفقات أكثر مرونة واستهدافاً تستغل القطاعات التي تقود النمو الأكبر في اقتصادنا".

المملكة صادرات قطاع الخدمات قطاع الخدما الشركات البريطانية الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

أحمد السقا ومها الصغير

فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته

ترقيات الموظفين

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

حديقة الحيوان

مدير حديقة الحيوان يعلن موعد الافتتاح رسميا.. زيادة 3 أضعاف في أعداد الحيوانات

فيفا

فيفا يجدد إيقاف القيد على 5 أندية مصرية بسبب 10 قضايا..وهذا موقف الزمالك وبيراميدز

طريقة استخراج تأشيرة الزيارة السعودية

خطوات استخراج تأشيرة الزيادة السعودية العائلية

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط

برقم الجلوس .. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط لعام 2024 /2025

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025

ترشيحاتنا

مي كساب

من غير فيلر أو بوتوكس .. مي كساب تبهر متابعيها بتقنية الذكاء الاصطناعي | شاهد

اليسا

مبروك من نص قلبي.. إليسا تهنئ نادر عبدالله بعد تكريمه من ساسيم باريس

إيما ستون

بعد عرضه الأول في مهرجان كان.. فيلم EDDINGTON في السينمات 18 يوليو

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى

طريقة عمل عصير التفاح البيتي بالليمون

طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون
طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون
طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون

الشوكة العظمية .. أسبابها وأعراضها و علاجها

الشوكة العظمية
الشوكة العظمية
الشوكة العظمية

فيديو

شيرين عبد الوهاب

مهرجان موازين.. بوابة شيرين عبد الوهاب للعودة إلى الساحة من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد