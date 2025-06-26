قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: أشكر ترامب على دعمه الهائل لي ولإسرائيل
إير كايرو تُعزز منظومة السلامة الطبية الجوية بشراكة مع ميد إير
نتنياهو يبحث وقف الحرب .. وترامب يقترب من "صفقة غزة الكبرى" تشمل الرهائن
الزمالك ينهى اتفاقه مع مهاجم جديد | خاص
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي وأنت في بيتك| الرابط والشروط
مصدر بالزمالك يكشف موقف الأجانب استعدادا للتدعيم بصفقات قوية
خامنئي: الولايات المتحدة تدخلت لإنقاذ إسرائيل من التدمير الكامل
خامنئي: استهدفنا المواقع العسكرية الإسرائيلية ووجهنا صفعة قاسية لأمريكا
إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأطفيح
إصابة 4 طلاب ومراقب بـ إعياء خلال امتحاني الفيزياء والتاريخ بالمنيا
تحتاج لوقت أكثر| اتحاد أمهات مصر : رصدنا شكاوى من صعوبة فيزياء الثانوية العامة اليوم
تفحم ميكروباص و12ضحية.. تصادم 3 سيارات أعلى محور 26 يوليو | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-6-2026

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

يقدّم موقع "صدى البلد"، لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس26-6-2025، حيث شهدت أسواق الصاغة انخفاضًا في الأسعار، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "آي صاغة".

الذهب اليوم في مصر
سجّل سعر الذهب عيار 24 حوالي 5348.5  جنيه للبيع و 5325.75 جنيها للشراء، حيث هبطت الأسعار بنحو 11.5 جنيه.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 4680    جنيهًا للبيع و 4660   جنيهًا للشراء، حيث انخفضت أسعار العيار بنحو 10 جنيهات.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 4011.5 جنيه للبيع 3994.25 جنيها للشراء، وخسر العيار نحو 8.5 جنيه.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 3120 جنيه للبيع و 3106.75 جنيهًا للشراء، حيث انخفضت أسعاره بنحو 6.75 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

وسجل الجنيه الذهب حوالي 37440   جنيها للبيع 37280   جنيها للشراء، بانخفاض حوالي 80 جنيها.

سعر مصنعية الذهب والدمغة
 

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم فى مصر

تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

الذهب اليوم الذهب أسعار الذهب صاغة الذهب اليوم في مصر الذهب عيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين بهذا القرار

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تنفي

امتحان الفيزياء

"اسمه و مدرسته ظهروا .. صورة من امتحان فيزياء الثانوية العامة بتليجرام تكشف هوية صاحبها

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

السيارة المهشمة

دخلوا بيها في الرصيف.. أطفال يقودون سيارة نائب برلماني ويتسببون في تحطيمها بفيصل |صور

امتحانات الثانوية العامة

جروبات الغش تنشر صور امتحان فيزياء الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان

الغندور

الزمالك يقترب من ضم ثنائي بيراميدز.. وخالد الغندور يكشف تفاصيل

ترشيحاتنا

المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي

مصر القومي يعلن استمرار الاجتماعات التنظيمية والدفع بـ 5 مرشحين فردي بمجلس الشيوخ

المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب

النائب أحمد عثمان: احتلال مصر المركز التاسع عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية دفعة قوية للاقتصاد الوطني

محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب "المصريين"

أمين إعلام المصريين: منشور الإخواني وليد شرابي يُعطي درسًا لخونة الأوطان

بالصور

12 نوعا من الفاكهة قليلة السكر ينصح بتناولها

الفواكه منخفضة السكر بديل صحي يحد من خطر السكري وأمراض القلب
الفواكه منخفضة السكر بديل صحي يحد من خطر السكري وأمراض القلب
الفواكه منخفضة السكر بديل صحي يحد من خطر السكري وأمراض القلب

دراسة جديدة : الحميات منخفضة السعرات تؤثر على صحة الرجال النفسية

الحميات منخفضة السعرات قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
الحميات منخفضة السعرات قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
الحميات منخفضة السعرات قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

دراسة تحذر: إفراط الحامل فى تناول الفيتامينات يؤدى إلى سكر الحمل

الإفراط في الفيتامينات أثناء الحمل يزيد الإصابة بسكر الحمل
الإفراط في الفيتامينات أثناء الحمل يزيد الإصابة بسكر الحمل
الإفراط في الفيتامينات أثناء الحمل يزيد الإصابة بسكر الحمل

سليم سحاب يجري البروفات النهائية لحفل 30 يونيو على مسرح البالون

سليم سحاب
سليم سحاب
سليم سحاب

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

مذيعة "صدى البلد" رنا عبد الرحمن

800 جنيه تراجعا.. أسعار الذهب والدولار اليوم

سد النهضة

قبل 20 يوليو.. خبير يحذر إثيوبيا من خطــ ر قادم على سد النهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد