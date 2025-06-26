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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس| أخبار تهمك

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 26-6-2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4011 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4680  جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5348 جنيهاللجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 33440 جنيها.


واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس 26-6 -2025.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.97  جنيه للبيع و49.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.00 جنيه للبيع، و57.84  جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 68.02 جنيه للبيع، و67.79 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.32 جنيه للبيع، و13.28 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 163.44 جنيه للبيع، و162.93 جنيه للشراء.


وصرحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 يشهد أعلى درجات حرارة سجلتها البلاد هذا الصيف حتى الآن، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وأكدت غانم في تصريحات لصباح الخير يا مصر  أن درجات الحرارة المحسوسة ستكون أعلى من المعلنة بما يتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، خاصة في فترات النهار، وهو ما يزيد من الإحساس بشدة الطقس.

وأضافت:"نشهد طقسًا شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب محافظات الجمهورية، ومائل للحرارة رطب ليلًا، مع استمرار تكون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، خصوصًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد."

ونبهت إلى ضرورة:تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة من الظهر حتى العصر.

أسعار الذهب سعر الدولار الدولار الأرصاد درجات الحرارة

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