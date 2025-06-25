توك شو| الرئيس يؤكد رفض استهداف الدول العربية.. مدبولي يعلن عن تعاون دولي.. والأرصاد تحذر من موجة رطوبة

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

عيار 21 مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء.



ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5337 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4670 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4002 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 37360 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أحدث أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025.

تفاصيل أسعار العملات اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 50.02 جنيه للشراء و50.10 جنيه للبيع.



أما اليورو الأوروبي، فبلغ سعره 58.04 جنيه للشراء و58.17 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني نحو 68.08 جنيه للشراء و68.22 جنيه للبيع.

أما العملات العربية، فسجل الريال السعودي نحو 13.33 جنيه للشراء و13.36 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 163.51 جنيه للشراء و163.89 جنيه للبيع.

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025



عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار الدواجن فى الأسواق اليوم الأربعاء.

وقال أحد التجار: “سعر الدواجن البيضاء ب95 جنيها، والبلدي ب120 جنيها، و210 للبانيه، و105 للأوراك، و115 للدبابيس، والصدور ب150، و120 للكبد والأوانص”.

وتابع: “البيض الأبيض ب150، و155 للأحمر، و160 للبلدي، والفرق بينهم يختلف حسب سعراته الحرارية والبروتين، حيث أن الأحمر والبلدي أكثرهم بروتين”.

منخفض الهند السبب.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو |فيديو



كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن الحالة الجوية تشهد خلال هذه الفترة ارتفاعات في درجات الحرارة، وأن البلاد بالفعل دخلت في فصل الصيف.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية، وأن القاهرة تسجل درجات حرارة بين 34 إلى 35 درجة، وأن الفترة الحالية هناك ارتفاع في نسب الرطوبة بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.

جيش الاحتلال: ألحقنا أضرارا جسيمة بالمشروع النووي الإيراني.. والهدنة قرار سياسي



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن إلحاق أضرار جسيمة بالمشروع النووي الإيراني، وذلك خلال العملية العسكرية التي نفذها داخل الأراضي الإيرانية في الفترة الأخيرة.

السفارة الأمريكية في إسرائيل تستأنف عملياتها بعد وقف إطلاق النار مع إيران إيران تعتقل 700 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. وتصادر 10 آلاف مسيرة سكان إسرائيل يودّعون الملاجئ بعد 12 يومًا من «الجحيم تحت الأرض»

وقال المتحدث باسم الجيش إن العملية استهدفت مواقع ومنشآت تعتبر جزءاً من البرنامج النووي الإيراني، مضيفاً أن الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت كانت “كبيرة ومؤثرة”.

مؤتمر صحفي للحكومة اليوم بعد اجتماع مجلس الوزراء.. فيديو

عرضت القناة الأولى، تقرير عن أبرز الأحداث اليوم وكان منها اجتماع مجلس الوزراء برأسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة ويعقبه مؤتمر صحفي.

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع الدكتورة رشا شرف أمين عام صندوق تطوير التعليم، بمقر وزارة الموارد المائية الري بالعاصمة الإدارية، مقترح إنشاء "جامعة الغذاء" من خلال صندوق تطوير التعليم بالتنسيق مع وزارات الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتعليم العالي والبحث العلمي.



وخلال الاجتماع، عرضت أمين عام صندوق تطوير التعليم مقترح إنشاء "جامعة الغذاء"، وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره لهذا المقترح الهام، مشيرا إلى أهمية إجراء دراسات تفصيلية للإعداد لإطلاق هذه الجامعة وتحديد مستهدفات الدراسة بها، مع القيام بعمل دراسة متعمقة لاحتياجات سوق العمل بالشكل الذي يُمكن الجامعة من تحديد طبيعة البرامج الدراسية والأنشطة المختلفة التي سيتم تقديمها بالجامعة، مثل إعداد مناهج متكاملة في مجالات الري والصرف وتقنيات الري الحديث والذكي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، وصيانة وتشغيل محطات معالجة المياه ومحطات الرفع.

جيش الاحتلال: مستعدون للرد على أي هجمات إيرانية محتملة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "جيش الاحتلال" أنهم مستعدون للرد على أي هجمات إيرانية محتملة.

كشف عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني “علي رضا سليمي”، عن تصديق البرلمان على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما أوردت وسائل إعلام عدة.

وذكر علي رضا سليمي، أنه سيتم تحويل القرار إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه.

الأمر لم يقف فقط عند حد المنع

وحدد البرلمان في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد حيث إن الأمر لم يقف فقط عند حد المنع من الدخول بل إن مجرد الدخول من قبلهم إلى إيران يعني عقوبات.

ترامب: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يسير بشكل جيد



عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال" طلبت من دول الناتو منذ سنوات رفع نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 5%".

وأضاف الرئيس الأمريكي ترامب، أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يسير بشكل جيد، وأن حلف الناتو سيرفع الإنفاق الدفاعي إلى 5%.



ولفت إلى أن إيران لن تحصل على سلاح نووي ولن تتمكن من مواصلة التخصيب، وأن إسرائيل وجهت ضربات قاسية على الصواريخ الإيرانية خلال الأيام الأخيرة.



ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية، ناقلة عن مصدرين أن تقييم سري للهجمات الأمريكية على إيران أحيل للكونجرس واطلع عليه أعضاء مجلس الشيوخ سرًا.

جيش الاحتلال: إيران أصبحت بعيدة عن امتلاك سلاح نووي



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أن إيران أصبحت بعيدة عن امتلاك سلاح نووي.

وذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية، ناقلة عن مصدرين أنه تم إجراء تقييم سري للهجمات الأمريكية على إيران وأحيل للكونجرس واطلع عليه أعضاء مجلس الشيوخ سرًا.

وأكدت شبكة إن بي سي، عن مصادرها أن التقييم الاستخباراتي الأولي للهجوم ، كشف أن القصف أخر برنامج إيران النووي لأشهر لكنه لم يعطله.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقارير صحفية نشرتها وسائل إعلام، بشأن تقييم استخباراتي أولي أفاد أن الضربات العسكرية على 3 منشآت نووية إيرانية لم تنجح في تدمير عناصر رئيسية من البرنامج النووي لطهران.

احتفالات ومهرجانات ثقافية.. أبرز فعاليات ذكرى تأسيس الجيش الوطني بتونس



قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، إن تونس تحتفل اليوم بمناسبة وطنية راسخة في وجدان التونسيين، بالذكرى الـ69 لتأسيس الجيش الوطني التونسي، حيث نظمت سلسلة من الفعاليات الرسمية والشعبية التي لاقت إقبالا واسعا من المواطنين.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن المعرض الوطني المنظم في مدينة الثقافة يتواصل حتى التاسع من الشهر الجاري، ويستعرض مساهمات المؤسسة العسكرية في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، إضافة إلى أدوارها المدنية والتنموية.

الرئيس السيسي: نرحب بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران



عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد لنظيره الإيراني رفض مصر للهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قطر.



وأضاف الرئيس السيسي: ندين أي أعمال تمس سيادة الدول لا سيما العربية والإسلامية، ونرحب بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية، ناقلة عن مصدرين أن تقييم سري للهجمات الأمريكية على إيران أحيل للكونجرس واطلع عليه أعضاء مجلس الشيوخ سرًا.



وأكدت شبكة إن بي سي، عن مصادرها أن التقييم الاستخباراتي الأولي للهجوم ، كشف أن القصف أخر برنامج إيران النووي لأشهر لكنه لم يعطله.



علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقارير صحفية نشرتها وسائل إعلام، بشأن تقييم استخباراتي أولي أفاد أن الضربات العسكرية على 3 منشآت نووية إيرانية لم تنجح في تدمير عناصر رئيسية من البرنامج النووي لطهران.

الرئاسة العراقية: ندعم جهود ترسيخ الأمن ونحذر من جر المنطقة لنزاع مفتوح



أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الرئاسة العراقية أعلنت اليوم عن دعمها الكامل لكل خطوة من شأنها ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدة بالجهود التي يبذلها الوسطاء الدوليون من أجل وقف التصعيد وإنهاء النزاعات الإقليمية، في إشارة إلى التطورات الجارية في المنطقة وخاصة الملف الإيراني.

الكرملين يعلق على إلغاء إيران تعاونها مع الطاقة الذرية.. وويتكوف يتوعد الجاسوس بعد الضربة الأمريكية لمنشآت إيران النووية.. من يملك السلاح الأقوى بين الدول التسع؟ وزير الخارجية الأمريكي: إيران تراجعت كثيرًا عن حيازة السلاح النووي

دعوة لضبط النفس وتفويت الفرصة على مشروع الفوضى

وأكدت الرئاسة في بيان رسمي على أهمية ضبط النفس وتجنب أي تصعيد جديد، محذرة من أن إسرائيل تسعى إلى جر إيران والمنطقة إلى نزاع مفتوح يخدم مشروعها التوسعي ويهدد استقرار الشرق الأوسط.



