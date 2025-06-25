جيش الاحتلال: ألحقنا أضرارا جسيمة بالمشروع النووي الإيراني.. والهدنة قرار سياسي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن إلحاق أضرار جسيمة بالمشروع النووي الإيراني، وذلك خلال العملية العسكرية التي نفذها داخل الأراضي الإيرانية في الفترة الأخيرة.

السفارة الأمريكية في إسرائيل تستأنف عملياتها بعد وقف إطلاق النار مع إيران إيران تعتقل 700 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. وتصادر 10 آلاف مسيرة سكان إسرائيل يودّعون الملاجئ بعد 12 يومًا من «الجحيم تحت الأرض»

وقال المتحدث باسم الجيش إن العملية استهدفت مواقع ومنشآت تعتبر جزءاً من البرنامج النووي الإيراني، مضيفاً أن الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت كانت “كبيرة ومؤثرة”.

تقييم نتائج العملية لا يزال جارياً

وأشار الجيش إلى أن تقييم نتائج العملية لا يزال جارياً، مؤكداً أن الوقت لا يزال مبكراً لاستخلاص نتائج نهائية أو الإعلان عن نجاح كامل للعملية.

وأضاف أن قرار وقف إطلاق النار مع إيران لم يكن قراراً عسكرياً، بل اتخذته القيادة السياسية في إسرائيل، بما يتماشى مع اعتبارات استراتيجية أوسع، دون أن يوضح تفاصيل إضافية حول مضمون هذه الاعتبارات.