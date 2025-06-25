وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسى والحكومة والمواطنين بالعام الهجري الجديد

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، برقيات تهنئة إلى كلا من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، وإلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية ، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد .

ودعت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على الرئيس وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات ، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها فى الأمن والاستقرار والتنمية وأن يعم ربوعها السلام بجهود رئيس الجمهورية وجهود رجالها المخلصين .. وكل عام وشعب مصر بخير وسلام .