احتفالات ومهرجانات ثقافية.. أبرز فعاليات ذكرى تأسيس الجيش الوطني بتونس

قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، إن تونس تحتفل اليوم بمناسبة وطنية راسخة في وجدان التونسيين، بالذكرى الـ69 لتأسيس الجيش الوطني التونسي، حيث نظمت سلسلة من الفعاليات الرسمية والشعبية التي لاقت إقبالا واسعا من المواطنين.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن المعرض الوطني المنظم في مدينة الثقافة يتواصل حتى التاسع من الشهر الجاري، ويستعرض مساهمات المؤسسة العسكرية في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، إضافة إلى أدوارها المدنية والتنموية.

وأشارت رمضاني إلى أن الرئيس قيس سعيد أشرف على الاحتفال الرسمي الذي أُقيم في إحدى الكليات العسكرية، حيث تمّ تتويج خريجي دفعة هذا العام، كما جرت مراسم ترقية عدد من كبار ضباط الجيش إلى رتب عليا، مؤكدة على أهمية هذه الذكرى التي تحظى بمكانة خاصة لدى التونسيين، مشيرة إلى قرار فتح المتاحف العسكرية أمام الجمهور مجانا للاطلاع على تاريخ الجيش الوطني وتجهيزاته ومشاركته في عمليات حفظ السلام الدولية.