حياة كريمة.. "طب بيطري سوهاج” تطلق قافلة طبية بقرية تونس

أطلقت جامعة سوهاج قافلة طبية بيطرية إلى قرية “تونس” التابعة لمركز سوهاج، والتي نظمتها كلية الطب البيطري بالجامعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعه أن جامعة سوهاج تولي اهتمامًا كبيرًا بدورها المجتمعي من خلال تنفيذ العديد من القوافل الطبية والبيطرية والبيئية والخدمية، وذلك لخدمة القرى الأكثر احتياجًا.

واشار إلى أن هذه القافلة تأتي في سياق الدور المجتمعي الرائد للجامعة، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعد تلك القافله امتدادًا لدور كلية الطب البيطري الرائد في المشاركة المجتمعية.

والنهوض بالقطاع البيطري في الريف وتحسين مستوى الخدمات الصحية للحيوانات بما ينعكس على الصحة العامة والاقتصاد المحلي.

وأوضح الدكتور خالد عبد اللطيف عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تأتي ضمن سلسلة من القوافل التي تنفذها الجامعة بقرى المحافظة في مختلف التخصصات.

ولفت إلى أن القافلة البيطرية استهدفت تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للحيوانات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على ٧٦٠ حالة وصرف العلاج بالمجان.

بالإضافة إلى تنفيذ برامج وقائية شملت مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، وإجراء عدد من العمليات الجراحية.

وأشار الدكتور أسامة حسن أبو شامة، عميد كلية الطب البيطري، إلى أن القافلة شارك فيها عدد ١٠ من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، و٤٠ طالبًا من الفرق النهائية بالكلية.

تم تقسيم الفرق الطبية إلى تخصصات مختلفة تشمل الجراحة، أمراض الباطنة والمعدية، أمراض الدواجن، والولادة ونقص الخصوبة.

وأضاف أن القافلة ساهمت بشكل فعال في رفع الوعي الصحي البيطري لدى المواطنين، إلى جانب دعم وتدريب الطلاب ميدانيًا ضمن منظومة التعليم والتطبيق العملي.