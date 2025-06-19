مصرع شاب وإصابة سيدة وطفل في حادث تصادم سيارتين على محور دار السلام البلينا في سوهاج

شهد محور دار السلام البلينا على النيل جنوب محافظة سوهاج، حادثًا مروعًا إثر تصادم سيارتين ملاكي، ما أسفر عن مصرع شاب في العقد الثالث من عمره، وإصابة سيدة وطفل بإصابات متفرقة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على محور دار السلام البلينا ووجود متوفى ومصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع المواطن "إسلام ن. ق"، 31 عامًا، في موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من الطفل "سليم" البالغ من العمر 5 سنوات، والسيدة "إيمان ع. ر"، 29 عامًا، وتم نقلهما إلى مستشفى دار السلام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.