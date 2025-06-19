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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العثور على جثة شاب متعفنة داخل شقته بساقلتة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز ساقلتة شرق محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، حيث تم العثور على جثة شاب في حالة تعفن داخل شقته بالطابق الرابع من عقار سكني، بعد غيابه لعدة أيام دون تواصل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلته، يفيد بورود بلاغ من المدعو "شعبان م.ع.ا.ع"، 36 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز.

باكتشافه وفاة نجل عمته المدعو "مصطفى ح.ق.س"، 25 عامًا، لا يعمل، ويقيم بمفرده بذات الناحية، داخل شقته.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة كانت مسجاة على ظهرها بأرضية صالة الشقة بالطابق الرابع من عقار مكون من خمسة طوابق، وبمناظرتها تبيّن عدم وجود إصابات ظاهرية.

وأنها في حالة تعفن، مع وجود كافة متعلقاته الشخصية، وسلامة النوافذ والأبواب، مما يشير إلى عدم وجود عنف أو اقتحام.

وأكد المبلغ وخال المتوفى المدعو "محمد ع.ا.ع"، 67 عامًا، بالمعاش، ويقيم بدائرة المركز، أن المتوفى كان يعاني من مرض نفسي ونوبات صرع، وكان يقيم بمفرده، كما أوضح المبلغ أنه معتاد زيارته دوريًا، إلا أنه لم يزره منذ نحو عشرة أيام، فقلق عليه وتوجه للاطمئنان.

ولعدم استجابته بعد طرق الباب، استعان بالأهالي لفتح الشقة، حيث تم العثور عليه مفارقًا للحياة.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية أو إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ساقلته المركزي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج جثة ساقلتة

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