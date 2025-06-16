محافظ سوهاج يفتح بابه للمواطنين: بلغ عن الغش والمحسوبية في امتحانات الثانوية بنفسك

في ظل ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقائع غش ومحسوبية مزعومة في امتحانات الثانوية العامة، خاصةً ما يتعلق بتسهيلات لأبناء بعض المسؤولين.

مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المنشورات تفتقر إلى معلومات دقيقة أو أدلة يمكن الارتكاز عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

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محافظة سوهاج

ووجه اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، دعوة صريحة وواضحة لجميع المواطنين الذين يملكون معلومات موثقة أو دلائل مؤكدة بشأن أي حالات غش أو فساد إداري أو مالي وقعت في اليوم الأول أو قد تقع خلال باقي أيام الامتحانات.

بسرعة التوجه إلى ديوان عام المحافظة لمقابلته شخصيًا، مع إحضار ما يثبت الواقعة من أدلة ومستندات تتضمن أسماء المتورطين وتفاصيل المكان والزمان.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية حيال كل بلاغ يُثبت جديته، على أن تُحال الوقائع للجهات الرقابية والتحقيقات المختصة.

كما أشار إلى إمكانية التواصل مع وزارة التربية والتعليم عبر الخطوط الساخنة المخصصة لتلقي البلاغات والشكاوى الخاصة بالامتحانات على الأرقام التالية (يُسبقها كود القاهرة 02):

20545083 – 20545082 – 20545095