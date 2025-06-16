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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاب ينهي حياة شقيقه في سوهاج.. ماذا حدث؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز سوهاج، واقعة مؤسفة بعدما أقدم شاب في بداية العقد الثاني من عمره على إنهاء حياة شقيقه الأكبر، عقب مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على مبلغ مالي، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بخنقه باستخدام حبل حتى فارق الحياة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوصول المدعو "عبد الله ن. أ. أ"، 22 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز، إلى مستشفى سوهاج العام، جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود سحجة دائرية حول الرقبة وكدمات وسحجات بالقدمين واليدين، فيما كان يرتدي كامل ملابسه، دون وجود إصابات ظاهرية أخرى.

أسفرت التحريات التي أشرف عليها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، عن أن مرتكب الواقعة هو شقيق المجني عليه ويدعى "إسلام ن. أ. أ"، 20 عامًا، طالب، ويقيم بذات الناحية.

وبمواجهته بعد ضبطه، تبين إصابته بسحجات بالصدر والبطن، وقرّر في اعترافاته أنه نشبت بينه وبين شقيقه مشادة كلامية بسبب خلاف مالي، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بخنقه باستخدام حبل حتى فارق الحياة، وأرشد عن الأداة المستخدمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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