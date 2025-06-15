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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الثانوية العامة.. مصابو حادث سوهاج يعتذرون عن أعمال المراقبة

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

نجحت مساعي خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب في تحقيق طلب المعلمين المصابين، في حادث سوهاج أثناء توجههم اليوم الأحد للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة.

وتعرض 13 معلما لحادث سير نقلوا على أثره لمستشفى جهينة العام وعند تواصل نقيب المعلمين شخصيا مع عدد منهم للاطمئنان عليهم، طلبوا الاعتذار عن أعمال مراقبة امتحانات الثانوية العامة، نظرا لأوضاعهم الصحية.

وبعد اتصالات مكثفة من نقيب المعلمين مع محافظ سوهاج ومسئولي وزارة التربية والتعليم، تمت الموافقة على طلب المعلمين المصابين ال 13، وقبول اعتذارهم عن أعمال الامتحانات بعد توفير البديل.

وكان نقيب المعلمين قرر صرف مبلغ 3 آلاف جنيه لكل معلم من المعلمين الذين أصيبوا في حادث سير أثناء التوجه صباح اليوم الأحد للمراقبة على أعمال امتحانات الثانوية العامة، بإحدى لجان محافظة سوهاج ، بعد أن تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية، لمتابعة أحوال المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، تقريراً مفصلاً من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج حول تطورات الحالة الصحية للمعلمين الذين أصيبوا في حادث انقلاب السيارة التي كانت تقلهم من مركز الفتح بأسيوط إلى لجان سير الامتحانات المكلفين بالعمل بها في جهينة بمحافظة سوهاج.

وكشف تقرير النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج أن عدد المعلمين المصابين بلغ 13 معلماً، وتنوعت الإصابات بين جروح وكدمات ورضوض بالصدر.

امتحانات الثانوية العامة نقيب المعلمين حادث سوهاج مستشفى جهينة العام محافظ سوهاج وزارة التربية والتعليم نقابة المهن التعليمية مركز الفتح بأسيوط

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