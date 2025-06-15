محافظ سوهاج يتفقد لجان الثانوية العامة بـ جهينة

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، صباح اليوم، جولة ميدانية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بمركز ومدينة جهينة.

ورافقه خلالها الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة.

شملت الجولة، تفقد عدد من لجان الامتحانات بمدارس "جهينة الإعدادية القديمة بنات، جمال الغيطاني، ومحمد فريد"، حيث اطمأن المحافظ على انتظام دخول الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

وانضباط سير الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، والتأكد من توافر وسائل الراحة، والأمان، والعصا الإلكترونية الخاصة بالتفتيش، وتواجد الزائرة الصحية بكل لجنة.

وأكد "سراج" خلال الجولة على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للامتحانات، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي محاولة للإخلال بالنظام أو التعليمات، مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب داخل اللجان.

كما أشار المحافظ إلى استمرار المتابعة الميدانية اليومية للجان الامتحانات بجميع مراكز المحافظة، لضمان التعامل الفوري مع أية طوارئ، والتنسيق الكامل بين التربية والتعليم، والصحة، والداخلية، والوحدات المحلية لتوفير الدعم اللازم، بما يسهم في أداء الطلاب لامتحاناتهم في أجواء مستقرة وآمنة.

وعلى هامش الجولة، توجه محافظ سوهاج إلى مستشفى جهينة المركزي للاطمئنان على حالة الملاحظين المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، أثناء قدومهم من محافظة أسيوط لأداء مهامهم في لجان امتحانات الثانوية العامة بجهينة.

واطمأن على استقرار حالتهم الصحية، وعدم وجود حالات خطرة، موجها بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.