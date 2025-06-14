فتاة تلقي بنفسها من شرفة الطابق السادس في سوهاج.. ماذا حدث؟

شهدت منطقة قسم ثانٍ سوهاج، واقعة مأساوية، بعدما أقدمت فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا على إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من شرفة شقتها بالطابق السادس، مما أدى إلى وفاتها في الحال، وسط حالة من الحزن بين أسرتها وجيرانها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بسقوط فتاة من أعلى عقار سكني مكون من ثمانية طوابق، بدائرة القسم، ووفاتها في الحال.

وبالانتقال والفحص تبين أن الفتاة تُدعى "ميار م. م. س"، 24 عامًا، حاصلة على بكالوريوس، وتقيم بالعقار محل الواقعة، وأنها سقطت من شرفة شقتها بالطابق السادس، مما أسفر عن وفاتها نتيجة ارتطامها بالأرض.

وبسؤال شقيقها "مروان"، 22 عامًا، حاصل على ليسانس، ووالدتهما "مروة ث. أ. أ"، 45 عامًا، ربة منزل، ويقيمان بنفس العنوان، قررا أنه أثناء تواجد الفتاة بشرفة الشقة.

ألقت بنفسها من الطابق السادس، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما نفيا وجود شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، أفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة كسور متعددة بالجسم، نتيجة "ادعاء السقوط من علو".

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.