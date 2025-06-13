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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج: مستاء من تدني مستوى النظافة وانتشار الإشغالات بالشوارع

محافظ سوهاج أثناء جولته
محافظ سوهاج أثناء جولته
سوهاج _ أنغام الجنايني

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية مفاجئة بمركزي أخميم وساقلتة، في إطار حرصه المستمر على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

والوقوف على الأوضاع العامة بالشوارع، والتفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد منطقة "الخلوة" بأخميم، حيث وجّه برفع الإشغالات من الطرق وإلزام المحال التجارية بخطوط التنظيم ومنع التعدي على حرم الطريق.

وشدد على تحرير محاضر للمخالفين، وتحسين مستوى النظافة والتجميل بالمنطقة.

كما شملت الجولة قرية الصوامعة شرق، حيث وجه المحافظ برفع الإشغالات من جانبي الطريق السريع، ومراجعة تراخيص شوادر بيع الخضار والفاكهة، وتقنين أوضاعها قانونيًا، مع تحصيل مستحقات الدولة من المنتفعين.

وفى مركز ومدينة ساقلتة، أبدى المحافظ استياءه من تدني مستوى النظافة وانتشار الإشغالات، خاصة بشارع التحرير، ووجه بسرعة التدخل لرفعها، مع تعزيز عدد عمال النظافة لتغطية ثلاث ورديات يوميًا.

وتنفيذ حملة موسعة لتمهيد الطرق الداخلية لحين الانتهاء من مشروعات المرافق وبدء أعمال الرصف.

كما شدد المحافظ على إحكام الرقابة على مركبات التوك توك، والتحفظ على المخالف منها، إلى جانب مراجعة تراخيص المحال التجارية والتأكد من صلاحية السلع المعروضة.

وتفقد  "سراج" مستشفى ساقلتة المركزي، حيث اطمأن على تواجد الكوادر الطبية والتمريض، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمع لآراء عدد من المرضى.

محافظة سوهاج

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا نوعيًا بالخدمة الطبية مع قرب الانتهاء من تجهيز وفرش المستشفى الجديد خلال شهرين، ووجّه بتعزيز الإنارة بمدخل المستشفى.

واختتم المحافظ جولته بتفقد موقف سيارات الأجرة بساقلتة، مشددًا على إحكام الرقابة على الموقف، وإلزام السائقين بخطوط السير وتعريفة الركوب المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتوفير سيارات إضافية خلال الفترة المسائية لخدمة الأهالي.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين بمركزي أخميم وساقلتة، واستمع إلى شكواهم ومطالبهم.

ووجه بتنفيذ عدد منها على الفور، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الطلبات الأخرى تمهيدًا لتنفيذها.

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