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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج في زيارة لـ الدير الأبيض والأحمر لوضعهما على الخريطة السياحية العالمية

محافظ سوهاج في زيارة خاصة بالدير الأبيض
محافظ سوهاج في زيارة خاصة بالدير الأبيض
سوهاج _ أنغام الجنايني

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية شملت زيارة "الدير الابيض" و"الدير الاحمر" بمنطقة نجع الدير التابعة لمركز سوهاج، وذلك في إطار جهود محافظة سوهاج لوضعها على الخريطة السياحية العالمية وتعزيز عوامل الجذب السياحي.

وذلك ضمن سلسلة جولاته لتفقد المواقع الأثرية والتاريخية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة النائب أحمد عواجة، عضو مجلس النواب، و فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة سوهاج.

محافظة سوهاج

وكان في استقباله نيافة الأنبا أوجوليوس رئيس الدير الأبيض، ونيافة الأنبا أنطونيوس رئيس الدير الأحمر.

واستهل المحافظ الجولة بزيارة الدير الأبيض واستمع إلى  شرحًا وافيًا عن تاريخ الدير الأثري، المشيّد على الطراز البازيليكي.

والذي يعود بناؤه إلى النصف الأول من القرن الخامس الميلادي، ويعد الدير الأبيض، أو "دير الأنبا شنودة"، من أبرز المزارات السياحية والأثرية بالمحافظة، ويستقطب العديد من الأفواج السياحية من داخل مصر وخارجها.

كما  زار المحافظ "الدير الأحمر"، وتعرف على تاريخ هذا المعلم الأثري الذي يرجع بناؤه إلى نحو عام 500 ميلادية، وتُنسب كنيسته إلى القديسين بشاي وبيجول.

ويُعد الدير الأحمر من أبرز الأديرة القبطية، وقد شُيّد باستخدام الطوب الأحمر والحجر الجيري، إلى جانب أعمدة من الجرانيت الوردي والأسود.

وأكد المحافظ خلال الزيارة على أهمية هذين الديرين التاريخية والدينية، مشيرًا إلى أنهما يُعدان من المعالم الأثرية البارزة التي تعكس عمق التراث القبطي في مصر.

كما التقى بالآباء والكهنة القائمين على الخدمة بالديرين، معربًا عن دعمه الكامل لتذليل العقبات التي قد تعيق تطوير تلك المواقع الأثرية.

وأضاف أنه سيسعى للتواصل مع الجهات المختصة لتعزيز فرص السياحة الدينية للديرين، واستكمال أعمال الترميم والإصلاح اللازمين لهما.

وأشار "سراج" إلى أن المواقع الأثرية الدينية، سواء الإسلامية أو القبطية، مفتوحة للزيارة المجانية أمام المواطنين طوال أيام الأسبوع، داعيًا إلى زيارة هذه المعالم الفريدة والتعرف على قيمتها التاريخية والحضارية.

 يذكر أن الدير الأبيض دير الأنبا شنودة يبعد حوالي ٨ كم غرب مدينة سوهاج، أسسه الأنبا شنودة رئيس المتوحدين عام 441م.

وهو يعد أحد أهم الآثار القبطية فى مصر، وهو عبارة عن هيكل وصحن وجناحين، مساحتها بواجهات من الحجر الجيرى ترتفع إلى 29 مترا تقريبا.

كما يوجد فى الجهة الجنوبية والغربية والشمالية منطقة حفائر هى عبارة عن منطقة صناعية تقوم على صناعات يدوية.

كما يقع الدير الأحمر أيضا غرب مدينة سوهاج بمسافة تبعد حوالى 12 كم، ويعتبر من أهم الأديرة التي شيدت فى العصور المسيحية المبكرة، أنشأه الأنبا بشاى فى أوائل القرن الرابع الميلادى.

وقد استخدم الطوب الأحمر كمادة أساسية فى تشييده لذا سمى بالدير الأحمر، كما استخدم حجر الجير الأبيض وبعض الأعمدة من الجرانيت الوردي والأسود.

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