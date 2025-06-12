صحة سوهاج : ضبط 13 ألفا و800 زجاجة خل غير صالح للاستخدام الآدمي بالمراغة

بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج وتحت إشراف ومتابعة الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي.

وضمن خطة وزارة الصحة لفرض الرقابة علي أماكن تداول الأغذية، وعقب ورود معلومات إلى مديرية الصحة بسوهاج تفيد عن وجود كميات كبيرة من الخل المغشوش بأحد مخازن السلع الأساسية.

وفور تفريغ الشحنة من إحدى الشاحنات الكبيرة بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

محافظة سوهاج

وجه الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بتحرك فرق الضبط من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج بقيادة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية.

وكل من يحيي علي ومحمود نفادي وعمر علام مراقبي عموم الأغذية بالمديرية بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بالمراغة، احمد السيد وعمر خميس وكيرلس ايليا في سرية تامة.

و أسفرت الحملة عن ضبط ١١٥٠ كرتونة من الخل باجمالي ١٣٨٠٠ عبوة مايقرب من ١٢٥٠٠ لتر من الخل المغشوش والغير صالح للاستخدام الآدمي.

وتم سحب العينات اللازمة لعملية الظبط.

وتم تحرير المحاضر وإرسالها للنيابة العامة لتأييد عملية الضبط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.



كما أكد " دويدار" ان الحملات مستمر لضمان وصول غذاء صحي وأمن لجميع المواطنين، موجهاً إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف حملاتها اليومية علي مدار الساعة.