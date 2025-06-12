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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع طالب وإصابة آخر في انقلاب سيارة بترعة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حادث انقلاب سيارة داخل إحدى الترع المجاورة للطريق، أسفر عن وفاة طالب يبلغ من العمر 15 عامًا.

وأصيب آخر بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بترعة بدائرة المركز ووجود متوفى ومصاب.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيادة المدعو فهد ج.ع.ق، 45 عامًا، سائق، ومقيم بمحافظة قنا، للسيارة باتجاه مركز أبو تشت، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها داخل إحدى الترع المجاورة للطريق.

ونتج عن الحادث وفاة نجل شقيق قائد السيارة، ويدعى مؤمن ر.ج.ع.ق، 15 عامًا، طالب، ومقيم بذات الناحية.

كما أُصيب نجل شقيق آخر لقائد السيارة، ويدعى طلال ع.ج.ع، 17 عامًا، طالب، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل جثمان المتوفى والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وأفاد كل من المصاب وقائد السيارة بمضمون ما ورد، نافيين وجود شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد أية إصابات ظاهرية أو شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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