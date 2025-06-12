أزهر سوهاج تعلن أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، بقيادة الدكتور محمد حسني، اليوم الخميس، اسماء الطلاب العشر الأوائل للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025.

وهنأ الدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية، الطلاب والطالبات الأوائل وأولياء أمورهم وهنأ هاتفيا أصحاب المراكز الأولى بالشهادتين الابتدائية والإعدادية.

محافظة سوهاج

وأعرب عن سعادته بهذا المستوى المشرف لطلاب منطقة سوهاج كما أعرب عن تقديره للجهد المبذول من قِبل أولياء الأمور في رعايتهم ومتابعتهم لأولادهم وحرصهم على تحقيق التفوق، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم، وذلك بحضور الدكتور عبد الحكم محمد حسين، مدير إدارة التعليم النموذجي ومحمد النوبي، وكيل كنترول الشهادة الإعدادية.

وأوضح الدكتور علي قدري، مدير إدارة الامتحانات أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية هذا العام (13171) بلغ عدد الناجحين (9912) بنسبة 75.5٪.