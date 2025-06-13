محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة ويستمع لمشكلات ومقترحات المواطنين

أدى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، صلاة الجمعة اليوم بمسجد العارف بالله بحي غرب سوهاج، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية، وأئمة الأوقاف، وجموع من أبناء مدينة سوهاج.

وعقب الصلاة، حرص المحافظ على لقاء المواطنين المتواجدين بالمسجد، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

محافظة سوهاج

وألقى خطبة الجمعة وكيل وزارة الأوقاف، والتي جاءت تحت عنوان: «الأَوْطَانُ لَيْسَتْ حَفْنَةً مِنْ تُرَابٍ».

وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف في وقت سابق، حيث تحدث عن أهمية العقل والوطن، والتحذير من الفكر المتطرف الذي يفسد العقل ويدمر الأوطان.

مع التأكيد على أن حب الوطن جزء من التدين الحقيقي، وأن الحفاظ على ممتلكاته وهويته، واقتصاده، من أعظم صور البر بالوطن.