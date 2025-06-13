محافظ سوهاج: لجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات الملاحظين جاهزة للعمل

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في جولة ميدانية، اليوم الجمعة تجهيزات عددًا من لجان الامتحانات، واستراحات الملاحظين، ومركز توزيع الأسئلة في إطار استعدادات محافظة سوهاج لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، والمقرر انطلاقه الأحد المقبل.

وتفقد المحافظ تجهيزات عددًا من لجان الامتحانات، واستراحات الملاحظين، ومركز توزيع الأسئلة، بنطاق مركزي سوهاج وأخميم.

محافظة سوهاج

بدأت الجولة بتفقد لجنة مدرسة "أسماء بنت أبي بكر" الثانوية، واستراحة الملاحظين بمدرسة "الشهيد عبدالرحمن السويفي" بحي غرب سوهاج، ثم واصل المحافظ جولته إلى مركز أخميم، حيث تفقد لجنة مدرسة "قدري أبو حسين الثانوية"، واستراحة الملاحظين بمدرسة "السادات".

واطمأن المحافظ على جاهزية اللجان والاستراحات من حيث النظافة والتجهيز، وتوافر وسائل الراحة والإعاشة، مؤكدًا أهمية تهيئة بيئة مناسبة لأداء الطلاب للامتحانات، وكذلك توفير إقامة لائقة للملاحظين والملاحظات المغتربين.

ووجه "سراج" بتشديد إجراءات التأمين داخل وحول اللجان، وتوفير عناصر الأمن والسلامة.

وشدد على الالتزام باجراءات تأمين مركز توزيع الأسئلة وخطوط سير صناديق الامتحانات حتى وصولها لمقار اللجان، وضمان استمرار الخدمات الأمنية على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات.

وأكد المحافظ على أهمية الانضباط داخل اللجان، ومنع أي تجاوزات، مشددًا على أن الدولة تقدم كامل الدعم لجميع عناصر العملية التعليمية لضمان خروج الامتحانات بصورة مشرفة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر بمحيط اللجان، ورفع كفاءة الشوارع، ومنع وجود الباعة الجائلين، وتوفير تندات انتظار لأولياء الأمور أمام المدارس؛ حفاظًا على النظام العام وتوفير الأجواء الهادئة للطلاب.