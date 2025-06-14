سوهاج .. غرق شاب في ترعة نجع حمادي بطهطا

شهد قسم طهطا شمال محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، حيث لقي شاب يبلغ من العمر 16 عامًا مصرعه غرقًا، إثر سقوطه في ترعة نجع حمادي، بعد أن اختل توازنه أثناء جلوسه أعلى سور أحد الكباري، وتم انتشال جثمانه بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بغرق أحد الأشخاص بترعة نجع حمادي بدائرة القسم، وجرى انتشال جثمانه.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة تعود إلى المدعو "عبد الرحمن ح. ع. أ. ع"، 16 عامًا، حداد، ويقيم بدائرة القسم، حيث سقط في الترعة المشار إليها أثناء جلوسه أعلى سور الكوبري، واختل توازنه، وبسبب عدم إجادته السباحة، توفي غرقًا في الحال.

تم انتشال الجثمان بواسطة قوات الإنقاذ النهري، وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال والده، 46 عامًا، عامل زراعي، وشاهد الواقعة المدعو "خليفة ي. أ. ع"، 43 عامًا، عامل، ويقيمان بذات الناحية، أيدا ما جاء بالفحص، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في الوفاة، كما نفيا وجود شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد أي إصابات ظاهرية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.