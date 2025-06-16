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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج.. مصرع سائق في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، حادث انقلاب سيارة ربع نقل تابعة لإحدى شركات المقاولات الخاصة.

أسفر عن مصرع سائقها في الحال، أثناء توجهه من محافظة الجيزة إلى الأقصر.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بانقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي ووجود متوفي.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل، قادمة من الجيزة في اتجاه الأقصر، ومحملة بأدوات صحية، قيادة المدعو "إسماعيل أ. أ. ع"، 42 عامًا، سائق، ويقيم بمحافظة الجيزة، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن مصرع السائق في الحال، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي.

وبسؤال شقيق المتوفي، المدعو "رمضان أ. أ. ع"، 60 عامًا، عامل، ويقيم بذات العنوان، أقر بمضمون ما حدث، ونفى وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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