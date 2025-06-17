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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أنيميا حادة تنهي حياة طالب بحفل حناء بالمراغة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، واقعة وفاة مأساوية لطفل يبلغ من العمر 14 عامًا، إثر إصابته بحالة إعياء مفاجئة خلال حضوره حفل حناء أحد أقاربه.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بوصول الطفل يوسف أ. أ. ع. أ، 14 عامًا، طالب، ويقيم بدائرة المركز، إلى مستشفى جهينة المركزي، مصابًا بحالة إعياء شديدة، وتوفي فور وصوله.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثمان يرتدي كامل ملابسه، ولا توجد به أية إصابات ظاهرية، ما يرجح عدم وجود شبهة جنائية.

وبسؤال والده، 38 عامًا، عامل، أكد أن نجله كان برفقته أثناء حضور حفل حناء نجلة شقيقته، وأثناء تفاعله مع أجواء الحفل، شعر بحالة إعياء شديدة وسقط أرضًا.

وتم نقله على الفور إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة، واضاف الأب أن نجله كان يُعاني من "أنيميا حادة"، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، والتي أمرت بدفن الجثمان بعد انتفاء الشبهة الجنائية.

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