انهيار ساتر ترابي يتسبب في تسرب مياه إلى منازل نجع الدير بسوهاج.. والمحافظ يتدخل

شهدت قرية نجع الدير التابعة لمركز سوهاج، تسربًا لمياه الري من مزرعة محطة الصرف الصحي بإدفا إلى عدد من منازل المواطنين، وذلك عقب انهيار جزء من الساتر الترابي بالمزرعة.

وفور رصد فرق المتابعة للحادث، وجّه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بسرعة انتقال مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

محافظة سوهاج

ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى موقع الواقعة، لاتخاذ كافة الإجراءات العاجلة للحفاظ على سلامة الأهالي ومنازلهم.

من جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح الدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن فرق الطوارئ انتقلت فورًا إلى موقع التسرب.

وتبين أن الانهيار حدث بأحد السواتر الترابية لمزرعة محطة الصرف، مما تسبب في تسرب مياه منظومة الري إلى منطقة مأهولة بقرية نجع الدير.

وأشار إلى أنه تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وجارٍ سحب المياه المتراكمة، والعمل على ترميم الجزء المنهار من الساتر الترابي، لضمان عدم تكرار الواقعة.

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع الأزمة، مع حصر كافة المتضررين، ورفع تقرير شامل بالمستجدات أولًا بأول، مشددًا على استمرار أعمال المتابعة الميدانية حتى الساعات الأولى من صباح الغد.