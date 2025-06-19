دهس طالب أسفل عجلات قطار القاهرة أسوان بطما في سوهاج

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع طالب يبلغ من العمر 17 عامًا، وذلك إثر دهسه تحت عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، بورود محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج.

يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طما، بوقوع حادث تصادم بين قطار وأحد الأشخاص بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء مرور القطار القادم من القاهرة والمتجه إلى أسوان، قام أحد الأشخاص بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاة، ورغم إطلاق آلة التنبيه من قبل سائق القطار، إلا أن الشخص لم يستجب، مما أدى إلى دهسه ووفاته في الحال.

وبالفحص، تبين أن الجثة للمدعو "أحمد م.ج.م"، 17 عامًا، طالب، ويقيم بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزي.

وبسؤال والده، 45 عامًا، سائق، ويقيم بذات الناحية، أقر بمضمون ما جاء بالفحص، مؤكدًا أن الوفاة نتيجة الحادث، ونفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.