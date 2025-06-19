انهيار جزئي لمنزلين غير مأهولين بالسكان في سوهاج

شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، انهيارًا جزئيًا لمنزلين غير مأهولين بالسكان، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، واقتصرت التلفيات على بعض المنقولات المنزلية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع انهيار جزئي بمنزل بدائرة المركز.

وبالفحص، تبين سقوط الواجهة الأمامية وسطح الطابق الثاني بمنزل مكون من طابقين، مشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، ملك المدعو "محمد ص.ث.ا"، 69 عامًا، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، حيث إن المنزل غير مأهول بالسكان.

وأثر الانهيار على منزل ملاصق له بنفس المساحة والمكونات، وغير مأهول بالسكان أيضًا، ملك "رئيسة م.س.ع"، 65 عامًا، ربة منزل، أرملة شقيق مالك المنزل الأول، حيث سقطت الواجهة الأمامية وجزء من سطح الطابق الثاني للمنزل الثاني.

وأكد مالكا المنزلين أن سبب الانهيار يعود إلى تهالك المبنيين وتقادم عمرهما، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في الحادث، كما نفيا وجود شبهة جنائية.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات، واقتصرت التلفيات على بعض المنقولات المنزلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمعاينة الموقع.