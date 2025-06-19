الفرح اتحول لمأساة.. إصابة عامل خلال حفل زفاف في سوهاج

شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج مشاجرة دامية داخل إحدى قاعات الأفراح، أسفرت عن إصابة أحد الحضور بجرح قطعي بالبطن، نتيجة خلاف نشب أثناء حفل زفاف، وتدخلت الأجهزة الأمنية لفض المشاجرة وضبط أطرافها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بنشوب مشاجرة داخل قاعة أفراح بدائرة المركز، ووقوع مصاب.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة كانت بين طرفين، وضم الطرف الأول كلًا من:" جمعة ص.م.ع، 47 عامًا، عامل- شقيقه محمد، 36 عامًا، عامل مصابًا بجرح قطعي بالجانب الأيمن من البطن"، وتم نقله لمستشفى اليوم الواحد بسوهاج لتلقي العلاج.

ونجلي عمومتهما:" محمود ع.م.ع، 43 عامًا، سائق، وعادل ي.ع.ح، 59 عامًا، عامل ويقيم الأخير بناحية سفلاق دائرة مركز ساقلته".

وضم الطرف الثاني:" السيد ش.ح.ا، 40 عامًا، عامل- أنجال عمومته محمود م.ح.ا، 35 عامًا، سباك- السيد أ.م.ا، 42 عامًا، عامل- سامي م.س.ا، 43 عامًا، صاحب معرض سيارات ويقيمون بمركز ساقلته- وحمادة ع.ف.ا، 30 عامًا، عامل".

وأسفرت التحريات عن حدوث مشادة كلامية بين الطرفين أثناء الاحتفال بزفاف نجلة الأول من الطرف الأول على شقيق الأول من الطرف الثاني، تطورت إلى مشاجرة بسبب لهو الأطفال داخل القاعة، قام على إثرها السيد ش.ح.ا من الطرف الثاني، بطعن محمد شقيق جمعة بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، مما أدى إلى إصابته.

تم ضبط طرفي المشاجرة، والتحفظ على السلاح المستخدم، وتبادل الطرفان الاتهامات بالسب والضرب، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.