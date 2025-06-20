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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مات متأثرا بإصابته .. راح يراقب على الامتحانات في سوهاج رجع جثة هامدة

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

نعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلم عزت عبد الفتاح هاشم، كبير معلمي اللغة الإنجليزية، والذي كان منتدبًا للعمل كرئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة المراغة بمحافظة سوهاج، وتوفى اليوم بالمستشفى متأثرا باصابته في حادث مرورى تعرض له الثلاثاء الماضى على طريق أسيوط.

وتعرض المعلم الراحل لحادث أليم أثناء عودته من اللجنة، عقب انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، يوم الثلاثاء الماضي، ونقل على إثره إلى مستشفى الإصابات الجديدة بأسيوط، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم الجمعة.

ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين، عزت علي، رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، بسرعة التوجه إلى المستشفى لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

كما شدد نقيب المعلمين على ضرورة صرف كافة المستحقات المالية، وتقديم الدعم الكامل لأسرته في هذا الظرف الإنساني الصعب.

وتقدم الزناتي بخالص التعازي إلى أسرة المعلم الفقيد سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة نقابة المعلمين محافظة سوهاج محافظة أسيوط وفاة معلم خلف الزناتي عزت عبد الفتاح هاشم كبير معلمي اللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية نقيب المعلمين مدرسة المراغة بمحافظة سوهاج اللغة الأجنبية الثانية مستشفى الإصابات الجديدة بأسيوط

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