حادث سير مميت لرئيس لجنة امتحانات ثانوية عامة.. والنقابة العامة تتدخل

أكدت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنها تتابع على مدار الساعة الحالة الصحية للمعلم عزت عبد الفتاح هاشم، كبير معلمين لغة إنجليزية ومنتدب رئيسا لإحدى لجان الثانوية العامة بسوهاج، الذي أصيب في حادث مروري أدى لدخوله في غيبوبة، أثناء توجهه للمنزل بالقرب من مدينة أسيوط، وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعى وتكليف أعضاء النقابة الفرعية بالتواجد المستمر في المستشفى لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

لجان الثانوية العامة بسوهاج

تلقت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، إخطارًا من حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة وأمين النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا، يفيد بإصابة المعلم عزت عبد الفتاح هاشم كبير معلمي لغة إنجليزية، ومنتدب للعمل كرئيس لجنة لامتحانات الثانوية العامة بمركز المراغة التابع لمحافظة سوهاج، إثر تعرضه لحادث سير اثناء عودته إلى المنزل بالقرب من مدينة أسيوط عقب انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية أول أمس الثلاثاء، فيما تم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين، بسرعه توجه عزت علي حسن رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط ، إلى المستشفى لتقديم الدعم الكامل للمعلم وضمان توفير الرعاية الصحية الكاملة، والتواصل اليومي مع غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة لمتابعة حالته الصحية لحظة بلحظة.

وعلى الفور توجه رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، وأعضاء اللجنة النقابية، لمستشفى أسيوط الجامعي للاطمئنان على حالة المعلم، فيما تبين دخوله في غيبوبة بسبب إصابته بنزيف داخلى ووجود تهتك بالطحال والرئة، وكسور بالساق والكتف، ومازال تحت الرعاية الفائقة.