شابو وهيروين.. سقوط أخطر تجاري مخدرات في قبضة مباحث سوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أخميم في محافظة سوهاج، في ضبط إثنين من أخطر تجار المواد المخدرة، خلال حملة أمنية موسعة استهدفت مكافحة ترويج السموم البيضاء داخل نطاق المركز.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز بقيادة المقدم إبراهيم صقر، رئيس مباحث المركز.

ومعاونه الرائد محمود ضاحي، من ضبط المتهم الأول ويدعى "و.م.خ" 43 عامًا، عاطل، ويقيم بدائرة المركز، بحوزته 43 لفافة لمادة الهيروين المخدر، ومبلغ مالي قدره 700 جنيه، وهاتف محمول.

كما تم ضبط المتهم الثاني ويدعى "ع.ع.ع" 55 عامًا، يقيم بدائرة المركز، وبحوزته 34 لفافة لمادة الشابو المخدر، بالإضافة إلى 600 جنيه وهاتفين محمولين، وذلك قبل قيامه بترويجها على المتعاطين.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقرّا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على المتهمين والمضبوطات، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.