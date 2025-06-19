غرق شابين سقطا بدراجة نارية في ترعة بالمراغة في سوهاج

شهدت قرية فزارة الشرقية التابعة لمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع شابين في منتصف العقد الثالث من عمرهما، غرقًا، إثر سقوط دراجة نارية كانا يستقلانها في الترعة الكبيرة الوسطانية، المتاخمة للطريق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ بسقوط دراجة نارية داخل الترعة الكبيرة الوسطانية بناحية فزارة الشرقية، ووجود متوفيين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين أن المتوفيين هما "أشرف ع. أ"، 28 عامًا، يعمل محاميًا، ويقيم بقرية بناويط، و"محمد ع"، 27 عامًا، من قرية الجزازرة.

وكانا يستقلان دراجة نارية على الطريق المجاور للترعة، واختلت عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى سقوطهما داخل المياه ووفاتهما غرقًا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمانين وبيان سبب الوفاة بدقة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.