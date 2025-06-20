وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة في سوهاج..و وزير التعليم ينعيه ويوجه بدعم أسرته

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا أكد خلاله أنه ينعي ببالغ الحزن والأسى عزت عبد الفتاح هاشم - معلم كبير لغة انجليزية بمدرسة المنيا الجديدة الثانوية بنين والمنتدب كرئيس إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بمحافظة سوهاج - الذي وافته المنية اليوم إثر تعرضه لحادث سير أمس.

وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أتوجه بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقد وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا بالتنسيق مع المحافظة ونقابة المعلمين لتوفير كافة سبل الرعاية والدعم لأسرة الفقيد.

تفاصيل إصابة رئيس لجنة ثانوية عامة بسوهاج

وكان قد أصيب المعلم عزت عبد الفتاح هاشم كبير معلمين لغة إنجليزية ، ومنتدب للعمل كرئيس لجنة لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 بمركز المراغة التابع لمحافظة سوهاج ، إثر تعرضه لحادث سير اثناء عودته إلى المنزل بالقرب من مدينة أسيوط عقب انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية الثلاثاء الماضي ، حيث تم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي .

وخلال الساعات الأخيرة دخل الفقيد في غيبوبة بسبب اصابته بنزيف داخلي ووجود تهتك بالطحال والرئة، و كسور بالساق و الكتف ،حتى وافته المنية

إصابات في صفوف المراقبين مع بدء امتحانات الثانوية العامة 2025

جدير بالذكر أنه منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 الأحد الماضي ، تعرض عددا من المراقبين لحوادث مؤسفة ، ففي سوهاج، شهد اليوم الأول في امتحانات الثانوية العامة 2025 إصابة 14 معلمًا فى حادث سير، أثناء استقلالهم ميكروباص للتوجه من مركز الفتح بسوهاج، إلى إحدى لجان جهينة بسوهاج لأداء مهامهم كمراقبين وملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة، خلال امتحانى الدين والتربية الوطنية، وتم نقلهم لمستشفى جهينة العام، وتنوعت الإصابات بين جروح وكدمات ورضوض بالصدر.

وتمت الموافقة على طلب المعلمين المصابين الـ13، وقبول اعتذارهم عن أعمال الامتحانات، بعد توفير البديل.

وفي نفس اليوم، تعرضت عفاف السيد عبد العزيز، معلمة بمدرسة الزنكلون الثانوية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، لانخفاض بسكر الدم، أثناء ذهابها إلى مراقبة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة التجارة بنين بأبو كبير، وتم اتخاذ إجراءات سريعة للاطمئنان عليها واستقرار حالتها الصحية.

وتقدمت المعلمة بطلب اعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة لظروفها الصحية وعدم القدرة على الانتقال لمسافات كبيرة داخل المواصلات.

وفي ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2025، أعلنت نقابة المهن التعليمية، إصابة 19 معلما فى حادثي سير، الأول أصيب فيه 12 معلما بأسيوط، والثاني أصيب فيه 7 معلمين بقنا، أثناء توجههم للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة.

وكلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بسرعة تقديم الدعم الكامل للمعلمين المصابين، وصرف 3 آلاف جنيه منحة صحية لجميع المعلمين المصابين، وتكليف رؤساء فرعيات المعلمين واللجان النقابية بالتواجد معهم فى المستشفى لتذليل أى عقبات تواجههم.

وفي الدقهلية، شهدت لجنة مدرسة المنصورة الثانوية بنات بالمختلط بمحافظة الدقهلية، حالة هبوط حاد لملاحظة بإحدى لجان الامتحانات.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ، بإصابة ملاحظة بلجنة الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات بالمختلط بهبوط حاد بسبب انخفاض في ضغط الدم.

تم نقل المصابة إلى مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة.