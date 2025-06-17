ترتيب مجموعة الترجي بعد خسارة بطل تونس من فلامنجو البرازيلي

سقط فريق الترجي التونسي أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة هدفين دون رد في افتتاح مشواره بدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية.

سجل هدفي فلامينجو اراسكايتا في الدقيقة 17 من عمر المباراة ولويس أروخو في الدقيقة 70 من زمن اللقاء.

كما حقق فريق تشيلسي الفوز على منافسه لوس أنجلوس بنتيجة هدفين دون رد سجلهما بيدرو نيتو وفرنانديز

ترتيب مجموعة الترجي في كأس العالم

ويتصدر فريق فلامينجو جدول الترتيب برصيد 3 نقاط وخلفه تشيلسي بنفس النقاط بينما لوس أنجلوس في المركز الثالث والترجي رابعا.

ويستعد الترجي التونسي لمواجهة لوس أنجلوس في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.