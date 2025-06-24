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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء.. والبيض البلدي يسجل أعلى سعر

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الدواجن والبيض في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 استقرارًا نسبيًا، وسط حالة من الهدوء في حركة البيع والشراء، واستمرار وفرة المعروض في الأسواق.

ويأتي هذا التوازن السعري بعد تقلبات محدودة شهدتها السوق عقب نهاية موسم العيد، إذ حافظت الدواجن البيضاء والبلدي والساسو على مستوياتها السعرية مع فروق طفيفة بين المحافظات.

أسعار الدواجن اليوم:

الفراخ البيضاء (مزارع): من 70 إلى 71 جنيهًا للكيلو

الفراخ البيضاء (للمستهلك): من 80 إلى 81 جنيهًا للكيلو

الفراخ البلدي (مزارع): من 115 إلى 120 جنيهًا للكيلو

الفراخ البلدي (للمستهلك): نحو 125 جنيهًا للكيلو

دجاج الساسو (مزارع): من 98 إلى 99 جنيهًا للكيلو

دجاج الساسو (للمستهلك): من 108 إلى 109 جنيهات للكيلو

وشهدت الفراخ البيضاء إقبالًا متوسطًا من المستهلكين باعتبارها الخيار الاقتصادي، بينما حافظت البلدي على مكانتها بين شرائح تفضل المنتج المحلي رغم ارتفاع سعره، كما ظلت أسعار الساسو في منتصف النطاق بين النوعين.

أسعار البيض اليوم:

كرتونة البيض الأبيض: من 115 إلى 135 جنيهًا

كرتونة البيض الأحمر: من 119 إلى 135 جنيهًا

كرتونة البيض البلدي: من 125 إلى 140  جنيهًا

أسعار الدواجن السوق المحلية البيض

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