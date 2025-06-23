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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار يغير مساره أمام الجنيه في البنوك.. ما الذي يحدث؟

سعر الدولار يغير مساره أمام الجنيه في البنوك.. ما الذي يحدث؟
سعر الدولار يغير مساره أمام الجنيه في البنوك.. ما الذي يحدث؟
عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار تراجعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الاثنين 23 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري، حيث انخفض المؤشر الأخضر داخل البنوك مقارنة بمستوياته خلال تعاملات أمس، في تغير مفاجئ للمسار الصعودي.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 50.62 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، بانخفاض عن أسعار أمس.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ففي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي "CIB" وكذلك بنك الإسكندرية، جاء السعر موحدًا عند 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، مما يشير إلى استقرار نسبي في السوق.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنوك 

أظهرت مؤشرات التراجع بالبنوك الأخرى انخفاضًا متقاربًا:

بنك HSBC سجل الدولار 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع بنسبة تراجع بلغت 0.217%.

البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB وبنك فيصل والمصرف المتحد وQNB الأهلي جميعها سجلت تراجعًا إلى نفس مستوى 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، عدا QNB والمصرف المتحد اللذان سجلا 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار

وتعد هذه الانخفاضات الجماعية التي شهدها سعر الدولار في أغلب البنوك اليوم من أقوى التراجعات اليومية التي سجلها الدولار في مصر منذ بداية شهر يونيو، ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع مؤشرات الاقتصاد الكلي في البلاد، وازدياد ثقة المستثمرين.

احتياطي النقد الأجنبي يحقق قفزة تاريخية

وفي سياق داعم، كشفت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي ارتفع إلى 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ47.757 مليار دولار في مارس الماضي، بزيادة قدرها 387 مليون دولار، وهي أعلى مستويات يحتفظ بها الاحتياطي منذ عقود، مما يشير إلى استقرار نسبي في الجبهة الاقتصادية.

تحويلات المصريين بالخارج

من العوامل الداعمة لتراجع سعر الدولار كذلك، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 77.1% خلال الفترة من يوليو حتى أبريل من العام المالي 2024/2025، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ16.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما سجلت تحويلات المصريين خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025 وحدها نحو 12.4 مليار دولار، بزيادة سنوية 72.3%، وهو ما عزز من المعروض النقدي الأجنبي في السوق.

أسعار الدولار في ختام تعاملات اليوم بالبنوك

البنك المركزي المصري: 50.62 جنيه للشراء – 50.75 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 50.63 جنيه للشراء – 50.73 جنيه للبيع

بنك مصر: 50.63 جنيه للشراء – 50.73 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 50.63 جنيه للشراء – 50.73 جنيه للبيع

CIB: 50.63 جنيه للشراء – 50.73 جنيه للبيع

HSBC: 50.64 جنيه للشراء – 50.74 جنيه للبيع

QNB والمصرف المتحد: 50.65 جنيه للشراء – 50.75 جنيه للبيع

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